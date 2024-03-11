Эксперты оценили перспективы расчетов в цифровых финансовых активах

Внедрение расчетов в цифровых финансовых активах со странами, с которыми налажен активный товарооборот, особенно с ЕАЭС и БРИКС, является логичным и вполне возможным. Такое мнение высказали опрошенные «РИА Новости» эксперты, передает «Прайм».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании в международных расчетах цифровых финансовых активов и цифровых прав.

По мнению экспертов Anderida Financial Group, внедрение такого инструмента «будет выглядеть логичным с теми странами, с которыми налажен активный товарооборот и есть сложности в расчетах по причине санкций».

«Учитывая внешнеполитические связи РФ, которые позволят синхронизировать законодательную базу для использования ЦФА, на первом этапе их смогут использовать в расчетах страны ЕАЭС, в дальнейшем БРИКС и Турция», — добавил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Он считает, что главная привлекательность таких расчетов заключается в их неподсанкционности и транзакциях, которые не требуют конвертации в фиатные деньги или биржевые финансовые инструменты. Кроме того их можно совершать по любым товарам при наличии аналогичных технологий у партнеров, подчеркнули эксперты.