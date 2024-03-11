Власти Польши скрывали возможный рост «энергетической бедности» в стране

Правительство Польши скрывало от общественности прогноз о грядущем росте "энергетической бедности" в стране в связи с запланированным повышением цен на электроэнергию после 1 июля 2024 года. Эти данные стали известны полякам только благодаря Еврокомиссии (ЕК), которая их обнародовала. Об этом сообщает газета Dziennik Gazeta Prawna.

По данным издания, в докладе, отправленном Еврокомиссии, министерство климата и окружающей среды Польши рассматривает сценарий, по которому несколько миллионов граждан страны после повышения цен на электроэнергию не смогут удовлетворять свои основные потребности в обогреве и освещении собственных жилищ.

Признаки "энергетической бедности" в настоящее время уже наблюдаются у 11% всех польских домохозяйств, еще 3% находятся в "группе риска", говорится в документе. По планам правительства, лишь к 2040 году численность "энергетически бедных" домохозяйств должна сократиться до 6% от общего количества.

Газета сообщает, что министерство климата отправило доклад на рассмотрение ЕК, не ознакомив с ним предварительно польских экспертов и общественность. Данные из документа стали известны лишь после того, как они были обнародованы ЕК.

Министр климата и окружающей среды Паулина Генниг-Клоска заявила, что документ не был обнародован ее ведомством "из-за очень напряженного графика [работы] министерства".

По оценке Национального банка Польши, после 1 июля электроэнергия в стране может подорожать на 20%.