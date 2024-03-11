Эксперт объяснил рекордное укрепление курса биткоина

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с Рамблером прокомментировал укрепление курса биткоина до рекордных значений.

Стоимость биткоина ранее превысила показатель в 71 тысячу долларов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance. В 10:36 по московскому времени криптовалюта торговалась на бирже по 71,150 тысячи долларов. Спустя пять минут приобрести биткоин можно было за 71,250 тысячи долларов. До этого биткоин, превысив 69 тысяч долларов, резко упал в цене. Скачок в цене был зафиксирован на бирже после полудня 5 марта. Однако ближе к ночи стоимость криптовалюты опустилась до 60 тысяч долларов.

Существует несколько факторов, которые поддерживают рост курса биткоина к новым историческим максимумам, отметил эксперт.

Запуск первых биржевых фондов (ETF) на базе реальных биткоинов был оптимистично воспринят участниками рынка. Помимо этого, позитивно влияет приближающийся халвинг (двукратное сокращение награды майнеров за добытый блок). Владислав Антонов Финансовый аналитик BitRiver

В обозримой перспективе курс биткоина может продолжить рост, добавил специалист.

«В ближайшее время при отсутствии значимых негативных новостей и сохранения текущих тенденций цена криптовалюты может достичь $73-75 тыс. Мы ожидаем, что рынок лишь в разгаре роста, а ралли далеко до завершения», - сказал он.

Также важно помнить, что существует вероятность кратковременного резкого снижения котировок, добавил Антонов.

«Это связано с большим количеством "маржинальщиков" — трейдеров, которые открывают позиции с использованием кредитного плеча. Их принудительное закрытие приводит к повышенной волатильности на рынке», - заключил аналитик.

Ранее эксперт назвал лучшее время для покупки долларов.