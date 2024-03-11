Финские порты частично прекратили работу из-за забастовки профсоюзов

Начавшаяся в Финляндии забастовка профсоюзов против правительственных реформ на рынке труда частично остановила работу портов страны. Об этом пишет местное издание Yle.

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«Забастовка, начавшаяся сегодня утром, остановила почти все грузовые перевозки во всех финских портах. Ожидается, что забастовка продлится две недели», — говорится в статье.

По предварительным оценкам, забастовка может полностью остановить разгрузку товаров в портах. Некоторые скоропортящиеся продукты придется перевозить на пассажирских судах, которые пока курсируют в штатном режиме.

Кроме того, акция затронет работу заводов и нарушит сырьевые поставки, а также может вызвать перебои с распределением топлива.

Забастовка в Финляндии началась из-за реформ кабмина, которые предполагают упрощение увольнений, запрет на проведение забастовок и многое другое. В акциях участвуют сразу несколько объединений, в числе которых профсоюз работников транспортной сферы и профсоюз электриков. В данный момент ущерб экономике Финляндии от забастовок уже достиг порядка €1 млрд.