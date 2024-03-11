Эксперт высказался о возможности бартерной торговли между Турцией и РФ
Бартерная торговля между Турцией и Россией в условиях проблем с платежными переводами может быть осуществлена. Об этом заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Собеседник агентства указал на существенный дефицит внешнего баланса между сторонами. По его словам, этот дефицит по большей части обусловлен импортом энергоносителей.
При этом, как указал обозреватель, открытие своп-линии между центральными банками может в некотором смысле позволить бартерную торговлю. Речь идет о соглашениях между регуляторами стран об обмене валюты.
Вместе с тем есть проблема, которая связана с волатильностью рубля и турецкой лиры с точки зрения платежей, констатировал Эрчин.
В Турции уже ранее рассматривали бартерную торговлю с российской стороной. Данный вопрос начал подниматься в стране в 2022 году – тогда местные банки приняли решение о прекращении обслуживания российских карт «Мир». С текущего года в Турции наблюдаются проблемы с денежными переводами из России в связи с ужесточением властями США рестрикций против РФ.