В Финляндии профсоюзы бастуют против реформ кабмина

Профсоюзы Финляндии начали двухнедельную забастовку против реформ кабинета министров. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что представители профсоюзов выступают против реформ правительства Петтери Орпо. Кабмин предлагает провести пенсионную реформу, изменить выплаты по больничному листу, безработице, страховые взносы, упростить процедуру увольнения, запретить забастовки.

По информации агентства, в забастовке, которая продлится до 24 марта, могут принять участие около 11 тысяч рабочих. Акции протеста могут повлиять на движение грузового транспорта в портах и на железной дороге.

До этого издание Tagesschau сообщало, что 80% рейсов немецкой авиакомпании Lufthansа оказались отменены из-за забастовки 7–9 марта. За два дня действия забастовки авиакомпании удалось выполнить лишь 10-20% запланированных авиарейсов.

13 и 14 марта работники намерены провести новый этап протестных акций. Координацию акций осуществляет профсоюз ver.di.