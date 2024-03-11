Эксперты прогнозируют тяжелый удар по ЕС при конфискации активов РФ

Введение санкций против Москвы затронуло и сам Европейский союз, охладив интерес к евро как международному средству платежа и замедлив приток иностранных инвестиций в регион, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По их словам, очередной виток спекуляций о будущем российских замороженных активов и дохода с них только усугубит проблему, ставя под угрозу будущее Евросоюза как привлекательного инвестиционного центра. Как заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, утрата доверия к евро может привести к необратимым последствиям – к потере статуса второй резервной валюты мира. А конфискация российских активов в свою очередь может привести к оттоку иностранных инвестиций из Европы.

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков считает, что конфискация активов РФ может создать впечатление политической нестабильности и непредсказуемости в Евросоюзе, что отпугнет международных инвесторов и негативно скажется на восприятии региона как безопасного и стабильного места для инвестиций.

Кроме того, по словам экспертов, конфискация активов снизит объемы торговли европейских стран с их партнерами из Африки, Азии, Латинской Америки, что негативно скажется на темпах роста экономик ЕС. Ранее Еврокомиссия снизила перспективы роста совокупной экономики стран ЕС по итогам 2024 года — до 0,9% с 1,3% в предыдущем прогнозе.

Тем временем, инвестиционная привлекательность Евросоюза начала снижаться уже в первый год антироссийских санкций. С 2019 года иностранные вливания в регион стабильно росли, а в 2022 году снизились на 1,5% к предшествующему году, до 7,714 триллиона евро. По данным МВФ, одновременно снижается доля евро в качестве резервной валюты центральных банков. Кроме того, падает спрос на евро как международное средство платежа — это отражают данные межбанковской системы SWIFT.