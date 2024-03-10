Международный валютный фонд (МВФ) понизил свой прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Молдавии с 4,3 до 3,9 процента. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает Кишиневе.

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Уточняется, что в 2024 году в номинальном выражении ВВП бывшей советской республики достигнет 342 миллиардов леев (16,3 миллиарда долларов), а к 2028 году прогнозируется рост до 513,9 миллиарда леев (23,4 миллиарда долларов).

В то же время, по данным МВФ, рост ВВП по итогам прошедшего года составляет два процента, по сравнению с 2022 годом он уменьшился на 0,4 процента.

Среднее значение инфляции в ближайшие пять лет, согласно прогнозу МВФ, составит пять процентов. При этом, согласно данным Национального бюро статистики Молдавии, в 2022 году она достигла рекордных 30,2 процента, а в 2023-м была на уровне 13,4 процента.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ориентация бывшей советской республики исключительно на Запад превратит ее в банановую республику. Он также отметил, что сейчас страна теряет свое производство и независимость, а экономическая безопасность уже утеряна.