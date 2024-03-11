Евросоюз может пожертвовать промышленностью ради новых санкций

Представители ЕС и США обеспокоены нехваткой и высокими ценами на алюминий — энергоемкий и критически важный для промышленности металл в условиях санкций поступает с дефицитом. Об этом пишет РИА Новости.

При этом, по данным издания Reuters, запрет на импорт российского алюминия планируется включить в очередной пакет санкций против Москвы.

Решение Брюсселя, с одной стороны, выглядит логичным — в 2022 году поставки из РФ в ЕС упали на треть, до 550 тыс. тонн. Однако эксперты предупреждают: далеко не факт, что Европа сможет перекрыть выпадающие объемы за счет закупок на Ближнем Востоке.

«€550 тыс. тонн российского алюминия в прошлом году составляли 8% европейского рынка. Этот объем невозможно быстро заместить из других источников», — указывает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР Президентской академии Антонина Левашенко.

Бахрейн и ОАЭ в 2022-м произвели всего 4,3 млн тонн металла. Львиную долю (свыше 90%) они поставляют в Азию по уже заключенным контрактам. По словам экономиста Николая Неплюева, Европе жизненно необходимо минимум 5 млн тонн ежегодно.

Брюссель столкнется с серьезной проблемой качества сырья.

«Российский алюминий отличается особой энергоэффективностью — его углеродный след на 30-70% ниже, чем у других крупных производителей», — подчеркивает Левашенко.

Особенно критично это для производства «катанки» — сырья для экологичных кабелей в «зеленых» отраслях. В 2022-м более трети (71 тыс. тонн) европейского импорта «катанки» пришлось на РФ.

Но главная угроза — жесткая конкуренция с США за ближневосточные поставки.

«Не хватит всех мощностей региона, чтобы удовлетворить спрос двух крупнейших потребителей. Реальна торговая война», — предупреждает независимый эксперт Леонид Хазанов.

По его словам, Вашингтон может также перехватить часть закупок в Китае, что возродит угрозу демпинга и ударит по выживаемости европейских заводов.

«Сотни компаний в ЕС окажутся под ударом», — резюмировал Хазанов.

Павел Севостьянов из РЭУ им. Плеханова прямо называет вероятные последствия.