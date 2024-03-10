В 2023 году россияне сняли с карт рекордную сумму наличных

Банк России зафиксировал рекордный рост снятия наличных с карт за последние десять лет. В 2023 году россияне обналичили более 33 трлн рублей, что превышает показатель 2022 года на рекордные 13%, приводит РБК статистику Центробанка.

При этом рост объемов денежных переводов по картам оказался наименьшим в прошлом году. Они выросли лишь на 8%, раньше фиксировали повышение в диапазоне 22–77%.

Эксперты объясняют рост снятия наличных со спросом на них в новых регионах, невозможностью расплачиваться картами за рубежом и проблемами с международными переводами.

Комментирует гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев:

— Во-первых , в принципе объем снятия вырос не то чтобы очень сильно, понятно, что в абсолютном выражении это рекордный объем, но если мы посмотрим на динамику роста, то в целом нельзя сказать, что это какой-то всплеск и очень сильный рост объема снятия наличных. Каждый год постепенно объем растет, но он растет, конечно, не теми темпами, как растут операции в безналичной форме и, соответственно, как растет, кстати говоря, объем средств в банках — то есть на счетах, на депозитах, на различных формах. Кроме того, здесь прибавилась статистика по новым регионам, где действительно в силу ряда обстоятельств приходится часто платить наличными при многих покупках, и пока что там процесс не отлажен, наверное, в той же мере, как в остальных регионах, где в безналичной форме можно оплачивать все, что угодно, везде и это уже распространено повсеместно. Плюс социальные выплаты, выплаты участникам СВО, и там тоже были, наверное, определенные всплески снятия наличных при таких крупных выплатах. Вот в сумме это все как раз и сказалось на такой динамике. Но повторюсь, нельзя сказать, что есть какой-то слом тенденции на использование больше безналичных транзакций и платежей, оплат, покупок и так далее.

— Видим мнение о том, что также повлияло развитие СБП, невозможность оплаты за рубежом, международные переводы под запретами. Насколько эти факторы могли повлиять?

— Снятие наличных для того, чтобы ехать в зарубежные поездки — действительно, такой фактор может быть: снятие и затем, например, покупка валюты или в России, или даже за рубежом. Далеко не все смогли сделать зарубежные карты, с переводами есть сложности, этот фактор тоже мог сказаться. Я не думаю, что это критически повлияло на общую динамику, но да, какой-то вклад, конечно, в спрос на наличность это внесло.

— А СБП?

— Тоже, наверное, да. Сложно сказать в какой мере, но в каком-то плане тоже сказалось. Почему так резко сократилась динамика переводов по номеру телефона? Как раз здесь СБП сыграла ключевую роль, переводы по номеру телефона без использования реквизитов карты — это более удобный, в общем-то, более безопасный в каком-то смысле механизм, который действительно становится более популярным. Там динамика очень хорошая, впечатляющий рост каждый год. Это замена, скажем так, одного безналичного способа на другой, более удобный и более безопасный.

По мнению экспертов, рост снятия наличных связан также с тем, что люди хотят иметь деньги на руках, тем самым контролируя свою финансовую безопасность.