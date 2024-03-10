В Госдуме рассказали об индексе блинов

Индекс шаурмы больше нельзя использовать из-за дороговизны, американский бигмак также не подходит для определения реальных доходов россиян. Поэтому лучше использовать индекс блинов, а само национальное блюдо всячески пропагандировать. Об этом в преддверии Масленицы заявил депутат Госдумы Алексей Говырин, сообщает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что сейчас в киосках и заведениях фаст-фуда продают в основном хот-доги, шаурму, гамбургеры и пиццу. Блины же многие недооценивают. Говырин уверен, что необходимо развивать истинно русское блинное предпринимательство.

«Потребительский индекс надо привязывать к блинам и расширить их в сегменте уличной еды российских городов», — сказал депутат.

По его словам, пока блины появляются в меню как дополнительное блюдо, хотя могут стать отличным вариантом фаст-фуда. Ниша достаточно свободна, а пища с национальным колоритом вызывает доверие, к тому же готовится на глазах у потребителя. Блины вполне могут затмить шаурму и бургеры.

Парламентарий предположил, что блинные смогут нарастить выручку, если будут открываться «часов в 7-8 утра, когда люди идут на работу, хотят позавтракать, а остальные кафе в это время закрыты».

Два года назад в России составили индекс шаурмы. Первое место заняла Москва, где на среднюю месячную зарплату можно купить 406 порций. Следом в рейтинге расположились Красноярск и Петербург.