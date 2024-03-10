В Банке России зафиксировали рекордный рост снятия наличных с карт

Граждане в 2023 году обналичили 33,3 трлн рублей. Рост показателя стал максимальным как минимум за десять лет. При этом увеличение объёма денежных переводов, наоборот, в прошлом году заметно замедлилось, пишет РБК со ссылкой на статистику регулятора.

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Из неё следует, что наибольший объём наличных был снят с карт в четвёртом квартале прошлого года — 9,2 трлн рублей.

Всего к декабрю банками было выпущено около 442,4 млн карт для физических лиц.

Рост «обналички» опрошенные изданием эксперты объясняют тем, что в ситуации неопределённости люди могут снимать деньги, чтобы лучше контролировать личную финансовую безопасность. Кроме того, свою роль играет увеличение различных социальных выплат. Также деньги нужны для заграничных поездок.