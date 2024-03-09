Эксперт оценил возможность подорожания нефти выше 100 долларов

Одно решение ОПЕК+ о продлении или углублении сокращения добычи нефти не способно поднять котировки барреля выше 100 долларов в ближайшей перспективе, рассказал "Российской газете" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

По его мнению, для такого роста должен быть сильный триггер - напомним, геополитические риски (Ближний Восток, ситуация в Красном море) еще сохраняются.

Последние решения ОПЕК+ уже положительно отразилось на рынке, считает Скрябин. Новости о них появились в СМИ еще в конце прошлой недели. Нефть выросла в пятницу более чем на 2% и сейчас торгуется на максимумах с ноября прошлого года.

Напомним, 3 марта вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия дополнительно добровольно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+. Он уточнил, что эти объемы снижения производства будут дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, которое было объявлено в апреле 2023 года и продлится до конца декабря 2024 года. Сокращение экспорта будет произведено, исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года.

Кроме того, Саудовская Аравия продлила свое снижение нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки. О добровольных ограничениях также сообщили: ОАЭ уменьшит производство на 163 тысячи баррелей в сутки, Кувейт - на 135 тысяч баррелей в сутки, Казахстан - на 82 тысячи баррелей в сутки, Алжир - на 51 тысячу баррелей в сутки, Оман - на 42 тысячи баррелей в сутки.

При этом дополнительным стимулом для роста цен на нефть может стать продолжение и разрастание конфликта на Ближнем Востоке, затруднившее транспортировку нефти через Суэцкий канал и Красное море. Транспортировку нефти и нефтепродуктов из Азии в Европу и наоборот теперь приходится осуществлять вокруг Африки, что удлиняет маршрут на 6 тыс. морских миль (на 10-14 дней). С другой стороны, росту котировок препятствует слабое увеличение спроса на нефть в Китае, которое уже второй год оказывается ниже ожидаемого, а также рост производства нефти в странах, не входящих в альянс. В первую очередь, в США, Бразилии и Гайане.