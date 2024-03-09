В России создадут три новые особые экономические зоны

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании новых особых экономических зон в Ростовской и Тверской областях, а также в Мордовии. Об этом пишет пресс-служба кабмина РФ.

Резидентами ОЭЗ «Ростовская» (Новочеркасск) станут восемь компаний, планирующих реализовать проекты по производству прицепной и полуприцепной техники, промышленного холодильного оборудования. Они надеются привлечь 8,6 млрд рублей инвестиций, обещают создать не менее 790 новых рабочих мест.

Стала известна причина слабости экономики Европы

В городе планируется строительство новых промышленных площадок. В том числе, возведут комплекс по сжижению природного газа, завод, где будет изготавливаться оборудование для очистных сооружений, химический завод.

В Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области появится ОЭЗ «Эммаусс». На ее территории расположатся предприятиях по производству полиэтиленовых труб, канатных дорог, сухих строительных смесей.

Кроме того, одна из действующих кампаний запланировала расширение мощностей по выпуску кондитерской продукции.

В пресс-службе пояснили, что ОЭЗ «Система» разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии. На ее территории будут вести деятельность шесть компаний, выпускающих электрооборудование, строительные материалы, электронные и оптические изделия.

Также будут существенно расширены ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях.