Байден подписал закон о финансировании части ведомств США

Президент США Джо Байден подписал закон о финансировании части агентств и департаментов администрации на 2024 финансовый год, передает «Интерфакс».

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Таким образом удалось избежать шатдауна – приостановки работы федеральных учреждений и организаций.

Пакет законопроектов предусматривает выделение более 460 млрд долларов на финансирование, в частности, министерств по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и развития городов, юстиции, торговли и энергетики.

До 22 марта законодатели должны принять оставшиеся законопроекты о финансировании, которые касаются, в том числе, министерства обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб.