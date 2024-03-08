Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум и поднималась выше $2,2 тыс. за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 20:05 мск стоимость золота обновила предыдущий исторический максимум, цена на драгметалл составляла $2 200,3 за тройскую унцию.

Цена биткоина обновила исторический максимум

К 20:29 мск золото ускорило рост и торговалось по $2 196,4 за унцию (плюс 1,47%).