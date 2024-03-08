Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что Украина находится в разрушенном состоянии, а корпорации Запада покупают землю страны по крайне низкой цене.

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По его словам, сложившаяся ситуация является «сумасшествием». Об этом он написал в соцсети X. Уоллес подчеркнул, что Украина разорена, а корпорации покупают земли в западной части Украины за копейки.

Депутат обратил внимание на политику Запада, который не хочет урегулирования конфликта на Украине, а стремится разжечь его.

Напомним, что в зоне СВО уничтожили дефицитные образцы вооружений НАТО.