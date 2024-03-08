Названы последствия передачи Швейцарией замороженных активов России Украине

Посол России в Берне Сергей Гармонин назвал последствия возможной передачи Швейцарией замороженных российских активов Украине. По его словам, это сильно ударит по репутации страны, сообщает РИА Новости.

«Изучаем решение Совета кантонов (верхней палаты парламента Швейцарии — прим. «Ленты.ру»). Полагаем противоправной любую конфискацию суверенных активов России, как и любого другого государства», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что соответствующие действия нанесут ущерб правовой целостности мировой финансовой системы, а также репутации властей Швейцарии. Гармонин добавил, что Москва расценивает передачу любыми странами ее замороженных активов Киеву как воровство.

Ранее сенаторы Совета кантонов Швейцарии призвали правительство страны отдать замороженные активы российского Центрального банка Украине, чтобы Киев, в свою очередь, использовал их для восстановления.

Парламент Швейцарии проголосовал за конфискацию активов РФ