Предложен способ снизить цены на бензин в России

В России предложили отменить акцизы на дизельное топливо и бензин пятого экологического класса, сообщает Autonews. Соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил Национальный автомобильный союз. Авторы документа выразили уверенность, что такой шаг позволит резко уменьшить стоимость топлива на АЗС.

Как подчеркнули в НАС, после отмены акциз потери федерального бюджета составят не менее 800 млрд рублей. При этом, по мнению представителей союза, можно добиться ускорения темпов роста экономики и увеличения мобильности населения, что в свою очередь приведет к росту внутреннего туризма и продаж товаров и услуг для машин.

Все эти положительные последствия могут привести не просто к компенсации выпадающих бюджетных доходов, но и к полноценному разгону экономики страны, — отметили в НАС.

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов ранее заявил, что для стабилизации цен на бензин необходимо принимать комплексные меры, в частности изменить законодательство РФ. Он считает, что предложение правительства о полном запрете экспорта топлива в течение полугода поможет на коротком промежутке времени. По его мнению, из-за посевной цены на топливо в марте в любом случае снизятся или заморозятся на длительный срок.