Биткоин обновил исторический максимум

Цена биткоина обновила исторический максимум и почти достигла 70 тысяч долларов.

В начале марта курс криптовалюты превысил 69 тысяч долларов, тем самым обновив рекорд, достигнутый в ноябре 2021 года. За последний месяц биткоин подорожал более чем на 60%.

Ранее стало известно, что по данным биржи Comex, стоимость золота превысила $2145 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Драгметалл начал резко прибавлять в цене за последние несколько торговых сессий, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Россиян предупредили об опасной особенности биткоина

Тогда исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков в беседе с НСН заявил, что для инвестиций лучше рассмотреть золотые слитки, а не ювелирные украшения из золота.