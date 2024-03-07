ЦБ продлил ограничение на снятие долларов и евро

Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ на официальном сайте.

В пресс-службе пояснили, что Центробанк сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Для граждан, заметили в ЦБ, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность.

В пресс-службе уточнили, что остальные средства, как и ранее, можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года.

Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи, уточнил регулятор.

Для кредитных организаций продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

В ЦБ резюмировали, что юридическим лицам-нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 сентября 2024 года производиться не будет.