Россия отправила в Китай первую партию свинины

"Мираторг" отправил в Китай первую партию свинины объемом 27 тонн. Об этом сообщает ТАСС. "Партия включает в себя субпродукты, которые проходят качественную обработку и доступны к реализации круглый год вне зависимости от сезонности", — отметили представители российского агрохолдинга. В компании рассчитывают на устойчивый спрос и постепенный рост объемов поставок мяса в КНР. На данный момент право на ввоз свинины в Китай получили три российских предприятия. Разрешение на экспорт начало действовать с 28 февраля 2024 года. Россия и КНР прорабатывали вопрос поставок российского мяса на китайский рынок более 7 лет. Осенью прошлого года регулирующие органы Китая сняли ограничения по африканской чуме свиней, которые действовали в отношении РФ с 2008 года. До этого сообщалось, что Китай стал главным покупателем мяса птицы и говядины из РФ.