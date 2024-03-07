Решетников рассказал, о чем договорились Москва и Баку

Россия и Азербайджан запланировали ряд мер для восстановления взаимных туристических потоков, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников после переговоров с азербайджанским коллегой Микаилом Джаббаровым.

«Второй точкой переговоров стали вопросы, связанные с туризмом. У нас взаимные потоки растут, но в то же время пока еще не восстановились. И для этого мы запланировали ряд шагов, связанных с взаимным продвижением на рынке двух стран наших туристических продуктов, решением вопросов с платежами, совместного использования туристического потока. Была важная встреча по линии министерств экономики», — отметил Решетников.

В ходе этой встречи Россия и Азербайджан обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия, взаимных инвестиций, торговли.

«Поскольку наша торговля растет, она становится сложнее по многим позициям. Возникают вопросы, возникают какие-то барьеры, которые мы обсуждаем, которые мы систематически снимаем. Очень насыщенно, все очень конструктивно. Вопрос о конечном деле транспортных коридоров и экономических эффектов от их развития также обсуждали.Очень активное развитие двусторонних экономических отношений, безусловно, является драйвером для повышения благосостояния жителей наших стран», — заключил министр.

Объем взаимной торговли между Азербайджаном и Россией по итогам прошлого года достиг $4,358 млрд (+17,5% за год).