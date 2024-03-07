Тысячи недовольных фермеров вышли на улицы Варшавы

В Польше тысячи фермеров вышли на улицы Варшавы. Они недовольны аграрной политикой правительства. Протесты переросли в столкновения с полицией, сообщает «МИР 24».

Фермеры попытались штурмом взять здание парламента, после чего полиция применила дубинки и слезоточивый газ.

Протестующие требуют прекратить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, из-за чего их собственные товары нерентабельны на рынке. Аграрии также недовольны экологической политикой Евросоюза, которая предусматривает нулевой вред атмосфере к 2050 году.

«Все дело в экологии. Европа, на долю которой приходится всего 8% мирового загрязнения, хочет спасти весь мир, в то время как другие континенты и страны, не входящие в ЕС, вообще не подчиняются. Поэтому мы, конечно, не будем делать этого сами, и мы только вредим нашей национальной экономике», – отметил фермер Марцин Учманович.

Акции протестов, по словам организаторов, могут собрать до 150 тысяч польских фермеров.