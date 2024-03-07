Ликвидная часть ФНБ вновь превысила 5 трлн рублей

Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль 2024 года увеличилась до 5,05 трлн рублей, или до $54,9 млрд (2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год), следует из данных Минфина. На конец января 2023 года ликвидная часть фонда составляла 4,9 трлн рублей.

Общий объем ФНБ за февраль 2024 года вырос на 2,9%, и по состоянию на 1 марта составил 12,26 трлн рублей (или 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год).

В частности, за месяц структура валют ФНБ не менялась: теперь на счетах ФНБ в ЦБ 227,5 млрд юанней. Количество золота также незначительно сократилось не изменилось — 358 тонн в обезличенной форме (месяцем ранее было 359 тонн). Объем рублей к 1 марта увеличился в четыре раза раз, до 1,24 млрд рублей.