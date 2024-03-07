Аналитик прокомментировал падение стоимости биткоина

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал известие о резком падении биткоина в ходе торгов 5 марта, когда криптовалюта потеряла более 10% цены.

Это стало холодным душем для покупателей и охладило ажиотаж, оценил ситуацию аналитик в беседе с Life.ru.

«Отрезвляющая коррекция обошлась участникам рынка в $1,18 млрд за последние сутки. По данным CoinGlass, на 16:00 по московскому времени было ликвидировано длинных позиций на $890 млн и коротких на $288 млн», — отметил Антонов.

По его словам, несмотря на это к концу года возможен рост биткоина до $100 тыс., притом, что ранее ожидалось лишь восстановление до $69 тыс.

Ранее стоимость биткоина превысила $69 тыс., побив тем самым исторический рекорд цены криптовалюты.

А 5 марта цена биткоина снижалась в ходе торгов более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.