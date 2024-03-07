СМИ: украинские фирмы массово разоряются в Польше

Многие украинские компании начали закрываться в Польше в связи с финансовой несостоятельностью и отсутствием перспектив. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Согласно данным Польского экономического института, в 2022 году украинцы открыли в Польше 15,9 тыс. новых компаний, а в 2023 году — 28,6 тыс. Среди лидирующих сфер — строительство и ремонтные работы, информационные технологии и связь, услуги, торгово-промышленная деятельность и логистика.

По словам автора, украинцы пришли в сферы, где, по их мнению, они обладали квалификациями и могли предложить качественные услуги. Вести бизнес в Польше крайне сложно, потому что требуется постоянное выполнение новых требований и согласований, говорится в статье.

Подчеркивается, что среди главных причин провала бизнеса в стране — неудачное местоположение, отсутствие финансовой подушки для продвижения бизнеса, языковой барьер, высокие налоги и «человеческий фактор».

Ранее СМИ сообщили, что многие польские фирмы продолжают экспортировать товары в Россию, обходя санкции через третьи страны.