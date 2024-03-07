Поставки российских железорудных полуфабрикатов в Европу упали

За 2023 год экспорт железорудных окатышей из России в страны Евросоюза (ЕС) упал на 21,3 процента. Об этом со ссылкой на данные Европейского статистического агентства (Eurostat) сообщает газета «Ведомости».

Поставки полуфабрикатов, используемых в производстве чугуна, сократились до минимальных за последние пять лет 1,19 миллиона тонн. В денежном выражении они упали на 38 процентов, до 419 миллионов долларов.

Россия остается основным поставщиком окатышей (продукт обогащения железосодержащих руд, используемый в производстве чугуна и стали) для региона, обеспечивая 45,5 процента от общего объема импорта. В 2022 году ЕС ограничил поставки сталепроката из России и установил квоты на ввоз окатышей. После этого экс-гендиректор крупнейшего в России и второй в мире производителя, компании «Металлоинвест», Назим Эфендиев заявил, что предприятие видит перспективы на рынках дружественных стран, где есть дефицит железорудного сырья, а также на внутреннем рынке.

По словам управляющего партнера TK Solutions Андрея Шевченко, спрос на окатыши в России объясняется ростом потребления стали со стороны ВПК, инфраструктурных и жилищных проектов. Согласно данным «Северстали» в стране на 9 процентов увеличился спрос в строительной отрасли, на 14 процентов — в машиностроении, почти на треть — в автопроме.

Также в 2023 году рухнули на 47 процентов суммарные объемы поставок пеллет из России за рубеж. В сравнении с 2022-м объемы упали до отметки в 950 тысяч тонн. В сравнении с уровнем досанкционного 2021 года поставки этого вида древесного топлива из России снизились в еще большей степени — на 60 процентов. За 12 месяцев прошлого года также резко упало производство пеллет на внутреннем рынке РФ.