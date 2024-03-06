Огурцы в России резко подешевели

За неделю с 27 февраля по 4 марта 2024 года огурцы в России подешевели сразу на 5,24%. Это следует из обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», который поступил в редакцию «Газеты.Ru».

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Неделей ранее огурцы упали в стоимости на 1%. То есть темпы снижения цен на овощ взлетели более чем в пять раз.

В целом плодоовощная продукция подешевела на 0,51% с 27 февраля по 4 марта. Уменьшились цены на картофель (-0,26%), замедлился рост цен на помидоры (+1,86%) и овощи «борщевого набора». В частности, стоимость капусты повысилась на 2,28%, моркови — на 1,22%. На прошлой неделе помидоры подорожали на 2,2%, капуста — на 2,4%, морковь — на 1,6%.

На другие продукты питания темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели (0,14%). Ускорилось удешевление яиц (-0,70%) и мяса кур (-0,14%), цены на свинину практически не изменились (+0,01%). Гречка подешевела на 0,23%.

С 27 февраля по 4 марта 2024 года инфляция на потребительском рынке в целом замедлилась до 0,09%, год к году темпы роста цен составили 7,59%. Цены на непродовольственные товары за неделю повысились на 0,07%. В секторе услуг рост цен замедлился до 0,04% на фоне возобновления снижения стоимости авиабилетов на внутренние рейсы.

За неделю с 20 по 26 февраля 2024 года темпы роста потребительских цен оказались на уровне 0,13%. В сегменте продовольственных товаров инфляция замедлилась до 0,19% с 0,25% неделей ранее.