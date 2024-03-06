Золото обновило исторический рекорд

Цена на золото обновила исторический рекорд, достигнув 2153 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов на бирже Comex.

К 17:34 по московскому времени цена апрельского фьючерса на золото выросла на 0,91% до 2153,7 доллара за тройскую унцию. При этом к 17:40 стоимость драгоценного металла снизилась до 2152,2 долларов.

Эксперт назвал риски покупки золота

Предполагается, что рост цены на золото вызван выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский на фоне возросшей стоимости золота предупредил россиян о рисках его покупки. По его словам, при таком решение не стоит забывать, что драгоценный металл находится в постоянной динамике и вкладываться в него стоит только в долгосрочной перспективе.