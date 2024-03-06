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Золото обновило исторический рекорд

Цена на золото обновила исторический рекорд, достигнув 2153 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов на бирже Comex.

Золото обновило исторический рекорд
© РИА Новости

К 17:34 по московскому времени цена апрельского фьючерса на золото выросла на 0,91% до 2153,7 доллара за тройскую унцию. При этом к 17:40 стоимость драгоценного металла снизилась до 2152,2 долларов.

Эксперт назвал риски покупки золота

Предполагается, что рост цены на золото вызван выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский на фоне возросшей стоимости золота предупредил россиян о рисках его покупки. По его словам, при таком решение не стоит забывать, что драгоценный металл находится в постоянной динамике и вкладываться в него стоит только в долгосрочной перспективе.

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