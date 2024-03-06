В дружественной стране «прервали все связи» с российской нефтью
Турецкая компания Global Terminal Services полностью прекратит прием российской нефти, сообщает Reuters. По информации агентства, организация уже предупредила своих клиентов об изменениях. Известно, что компания управляет грузовым терминалом Дортмунд в юго-восточной провинции Турции Хатай.
GTS решила прервать все возможные связи с российской нефтью и заявила своим клиентам в конце февраля 2024 года, что компания не будет принимать продукцию российского происхождения, а также любую продукцию, загруженную в российских портах, — говорится в материале.
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Соответствующие меры были приняты в рамках борьбы с обходом санкций. При этом в компании подчеркнули, что ранее все операции проводились с учетом введенных против России ограничений. Теперь же компания решила, что поставки нефти будут прекращены даже в случае соблюдения всех рестрикций.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия добровольно сократит добычу и экспорт нефти на 471 тысячу баррелей. По его словам, это будет осуществлено в координации с некоторыми странами — членами ОПЕК+ во втором квартале 2024 года.