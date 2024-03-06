Экономист предупредил о последствиях ввода высоких пошлин на вино из стран НАТО

Введение пошлин в 200% на вино из стран НАТО развяжет руки российским виноделам. В отсутствии конкуренции они смогут бесконтрольно повышать цены на свою продукцию, предупредил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Таким мнением он поделился с порталом Ura.ru.

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Импорт вина из Франции, Испании, Италии и других европейских стран сейчас и так затруднен. Высокие пошлины приведут к тому, что на полках российских магазинов просто не останется алкоголя из недружественных стран, заявил экономист.

«Ограничение конкуренции — это не рыночная мера. НАТО переживет, мы, обычные потребители, в конечном счете будем платить из своего кармана», — резюмировал Сигал.

Предложение ввести пошлины в размере 200% на вина из стран НАТО поступило накануне от Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР).