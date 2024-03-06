Озвучена доля Латвии в российском экспорте агропродукции

По итогам прошлого года Латвия года занимала менее 1% в агроэкспорте России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейскую и российскую статистику.

Латвии в прошлом году удалось импортировать из России продовольствия на 385 миллионов долларов (0,9% от всей стоимости российского экспорта агропродукции по итогам прошлого года).

Вместе с тем российская доля в латвийском импорте оценивается в 7%. По большей части поставляли корма для животных. Уточняется, что в 2023 году Латвия купила их на 172 миллиона долларов (почти 36% от всего импорта страны). Поставки российского зерна составили 96 миллионов долларов (28% от всех закупок).

Кроме того, крупную долю в латвийском импорте занимают овощи (19%), а также животные и растительные жиры и масла (11%).

Напомним, что властями Латвии сегодня был утвержден перечень продукции, запрещенной к ввозу из России и Белоруссии. Документ начнет действовать с 8 марта.