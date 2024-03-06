Министр финансов КНР призвал власти «затянуть пояса потуже»

Китай увеличит бюджетные расходы на стратегических направлениях, заявил на проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) министр финансов КНР Лань Фоань. Как сообщает агентство Синьхуа, одновременно он призвал власти "затянуть пояса потуже" в расходовании бюджетных средств.

"Китай продолжит проводить активную налогово-бюджетную политику и взвешенную денежно-кредитную политику в этом году, а также улучшит качество и эффективность своей налогово-бюджетной политики", - пообещал министр.

По его словам, "будет проведена работа по надлежащему увеличению бюджетных расходов для обеспечения достаточного финансирования основных национальных стратегических задач, по значительному увеличению выпуска государственных облигаций для стимулирования социальных инвестиций", продолжится политика структурного снижения налогов и сборов, при приоритетном внимании поддержке научно-технических инноваций и развитию производственного сектора.

"Китай соответствующим образом повысит интенсивность активной налогово-бюджетной политики", - отметил министр.

Одновременно он предложил властным структурам на всех уровнях "затянуть пояса потуже", улучшать структуру расходов и обеспечить, чтобы "бюджетные средства использовались там, где они больше всего необходимы, и с наибольшим эффектом".