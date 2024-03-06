Биткойн упал в цене после обновления рекорда

Согласно данным Сoindesk, курс биткойна упал после обновления исторического рекорда. Криптовалюта продемонстрировала снижение на 6%.

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Напомним, что 5 марта курс превысил $69 тысяч. Утром 6 марта биткойн торгуется около $66 тысяч. За месяц биткойн вырос в цене примерно на 60%.

По словам аналитика рынка криптовалют Виктора Першикова, повышение курса биткойна обусловлено рядом факторов. Своим мнением он поделился в беседе с РБК.

По мнению инвесторов, ситуация с ликвидностью на мировых рынках улучшится благодаря снижению ставок регуляторами разных стран. Еще одним фактором подорожания криптовалюты, по мнению экспертов, является устойчивый приток средств в спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин.

Региональный директор биржи CommEX Антон Торопцев обратил внимание на то, что крипторынок «охвачен страхом упущенной выгоды, его участники боятся не успеть купить актив до взрывного роста». Он объяснил ситуацию с ростом цены резким повышением американских фондовых индексов.

Ранее Торопцев сообщил, что нынешний виток роста курса биткоина стал неожиданностью для специалистов.