Стало известно, за счет чего увеличивается российско-китайский товарооборот

Товарооборот между Россией и Китаем демонстрирует существенный рост. Основную долю экспорта занимают не только энергоносители, но и зерно, мясо, морепродукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Национального координационного центра международного делового сотрудничества, директора Института Китая и современной Азии РАН Кирилла Бабаева.

Собеседник подчеркнул, что импорт зерна за год увеличился почти четырехкратно. Среди других статей экспорта, как уточнил Бабаев, - продукция деревообрабатывающей промышленности, целлюлоза и минеральные удобрения.

Как отметил специалист, именно поставки из России могут обеспечить то, что в Китае называют энергетической и продовольственной безопасностью. И в КНР это понимают, добавил собеседник.

Бабаев указал на значительный потенциал и в других самых разнообразных секторах экономики.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил об увеличении торгового оборота между Россией и Ираном по итогам 2023 года. По его словам, показатель достиг порядка $4 млрд.