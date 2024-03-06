Европейцы посчитали доходы от замороженных активов России

Еврокомиссия (ЕК) планирует получить 15 миллиардов евро доходов от замороженных активов России до 2027 года. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, его слова приводит ТАСС.

© Philip Reynaers/IMAGO/Global Look Pres

В Европе заблокировано более 200 миллиардов евро российских средств, большая часть — в Бельгии.

«Правительство Бельгии уже обложило налогами эти доходы, и оно может распоряжаться поступления от этих налогов, в частности, направить их на поддержку Украины», — сказал Рейндерс.

По его словам, следует создать специальные счета, где можно было бы аккумулировать доходы от российских средств.

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В декабре Рейндерс говорил, что конфискацию части замороженных частных активов россиян в Европе можно будет обосновать судебными решениями по уголовным преступлениям. Но для этого сперва надо будет признать обход санкций уголовным преступлением, добавил Рейндерс. По этой причине говорить о завершении разработки нового механизма пока преждевременно, заключил он.