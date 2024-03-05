На вина из стран НАТО предложили ввести пошлины в 200%

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) обратилась к властям страны с предложением ужесточить торговые меры в отношении импортного вина. Исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников сообщил о просьбе установить ввозные пошлины на вино из стран НАТО в размере 200%, а также отменить льготный режим для грузинского вина.

«Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка», — заявил Алексей Плотников, уточнив, что АВВР предложила конкретные меры, включая значительное повышение пошлин на вина из стран НАТО (на 200%).

По словам Плотникова, такие шаги направлены на поддержку отечественных производителей.

В июле прошлого года, Минэкономразвития уже повысило ввозные пошлины на вина из стран, не демонстрирующих дружественное отношение к РФ, с 12,5% до 20%. Эти меры стали действовать с августа того же года и были продлены на 2024 год.