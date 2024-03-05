Доходы России от продажи углеводородов резко выросли

Доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа резко выросли в феврале, несмотря на западные санкции и введенный потолок цен. Об этом пишет Bloomberg.

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Как сообщило министерство финансов РФ, в прошлом месяце поступления от налогов на углеводороды составили 945,6 млрд рублей ($10,4 млрд), что на 80% больше, чем годом ранее.

"Урожайность" российского бюджета обеспечило повышение мировых цен на нефть.

"Поступления от налогов на нефть и нефтепродукты, на которые приходится 84% всех углеводородных доходов, более чем удвоились", - следует из данных Минфина.

Средняя цена на экспортную российскую нефть марки Урал в феврале составила $65 за баррель, что значительно выше, чем менее $50 годом ранее. Этому способствовало решение Москвы компенсировать производителям разницу между установленным потолком цен ($60/барр.) и более высокой рыночной стоимостью Урала с помощью специального ценового механизма.

"Россия активировала так называемый механизм ценового дна, обязав производителей платить налоги, исходя из искусственной $15 скидки на Урал к Brent. Бюджет получил эти деньги в феврале", — указывает издание.

До этого страны Запада ввели запрет на импорт российской нефти по морю и установили потолок цен $60/барр. для российских экспортеров. Однако Москва смогла частично нивелировать влияние санкций за счет организации собственного "серого" фрахта и сотрудничества с незападными покупателями, посредниками и сервис-провайдерами.

"Хотя на покупку российских партий по более высоким ценам не распространяются ограничения, для обслуживания поставок нельзя использовать западные услуги, например, страхование и фрахт", — отмечает агентство.

С ноября США и союзники ужесточили мониторинг соблюдения ценового потолка, введя санкции против ряда судов и трейдеров за нарушение ограничений. Это вновь увеличило дисконт Урала к Brent. Тем не менее Россия продолжает получать выгоду от экспорта сырья, ограничив влияние санкций.

"Бюджетные доходы от налога на добычу нефти в феврале достигли максимума почти за два года благодаря сокращению экспортных пошлин на сырье и продукты и повышению налога на добычу", — подытожило агентство.

Накануне стало известно, что США запретили Китаю покупать нефть из стратегических резервов.