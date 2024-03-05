Binance прекратила операции с еще одной валютой

Binance прекратила поддерживать платежи в нигерийской найре. Об этом сообщает портал Crypto.ru.

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С 5 марта криптобиржа постепенно остановит все услуги с этой валютой. Пользователям рекомендуется вывести средства в найре или перевести их в криптовалюту до 8 марта.

Начиная с пятницы все балансы в нигерийской валюте будут автоматически конвертированы в стейблкоин USDT.

Решение было принято на фоне продолжающегося расследования властей Нигерии в отношении Binance. Площадку обвиняют в незаконной деятельности на территории африканской страны и манипулировании курсом найры. Правительство Нигерии требует от криптобиржи компенсацию в размере $10 млрд.

На неделе курс биткоина поднимался выше $68 тыс. впервые с 10 ноября 2021 года.