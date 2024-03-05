Казахстан обсуждает с Германией увеличение поставок нефти по «Дружбе»

Власти Казахстана ведут консультации с компаниями ФРГ по увеличению поставок нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" до 2 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на брифинге.

"В настоящее время мы имеем запрос от соответствующих компаний ФРГ по увеличению объема до 2 млн тонн. Мы уже начали предварительные консультации с нашими коллегами об осуществлении данного транзита в этом году", - рассказал Саткалиев, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2024 году "Казтрансойл" планирует отгрузить по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для поставки в Германию до 1,2 млн тонн казахстанской нефти.