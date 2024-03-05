СМИ: зависимость Австрии от газа из России решит Украина

Газета Neue Zürcher Zeitung рассказала, что Австрия по-прежнему получает природный газ в основном из России и таким образом косвенно вносит миллиарды евро в российский военный бюджет. Как отмечает издание, отказ от поставок газа из РФ теоретически возможен, но в ближайшее время Австрия вряд ли пойдет на это.

ЕС поставил перед собой цель прекратить закупки российского природного газа к 2027 году. Многие страны пошли по этому пути: в 2023-м только восемь процентов трубопроводного газа, импортированного в ЕС, поступило из России по сравнению с 40 процентами в 2021 году.

Правительство Австрии также взяло на себя обязательства по этому плану. Однако Вена до сих пор импортирует большую часть своего газа из России: по последним данным, в декабре на российский газ приходилось 98 процентов всего импорта - самый высокий показатель с начала украинского кризиса в феврале 2022-го.

С начала кризиса Австрия «косвенно перевела» в российский бюджет около десяти миллиардов евро, тогда как объем австрийской поддержки Украины не превышает трех миллиардов евро, отмечает Neue Zürcher Zeitung.

Все эти сообщения побудили министра энергетики Австрии Леонору Гевесслер провести «наспех организованную» пресс-конференцию, на которой она заявила о «провале» и пожаловалась, что высокий уровень зависимости от газа ставит под угрозу безопасность страны. Гевесслер пообещала диверсифицировать источники поставок и заставить энергетические компании закупать нероссийский газ. Однако соответствующая реформа потребовала бы большинства в две трети голосов в парламенте, которого у правительства нет, подчеркивает издание.

При этом главным препятствием для юридического запрета на импорт газа из РФ газета назвала соглашение между австрийской компанией OMV и российским «Газпромом». Контракт на поставку энергоносителей, заключенный между Австрией и СССР в 1968 году, продлевался много раз. В последний раз это было сделано в 2018 году - до 2040-го. Договор содержит оговорку «бери или плати», согласно которой OMV должна заплатить за согласованные объемы, даже если она не примет газ.

Издание отмечает, что OMV согласилась на условие России переводить оплату за газ в рублях, и юристы считают затруднительным расторжение договора.

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При этом транзитное соглашение между Россией и Украиной, по которому газ в том числе идет и в Австрию, истекает в конце 2024 года. Неясно, что будет дальше. Возможно, именно от судьбы украинского транзита зависит будущее договора между Россией и Австрией, отмечает Neue Zürcher Zeitung.

По версии газеты, в ближайшее время изменений в поставках ждать не стоит, так как власти не пойдут на риск: эксперты прогнозируют рост цен в Австрии как минимум в краткосрочной перспективе, поскольку инфляция в стране все еще очень высока.