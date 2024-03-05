Хуситы обяжут заходящие в воды Йемена суда получить спецразрешение

Судам, проходящим через территориальные воды Йемена, необходимо будет получить на это разрешение от хуситов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра этого движения по телекоммуникациям Мисфера Аль-Нумаира.

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Указанный документ будет выдаваться управлением по морским делам мятежников-хуситов. Действие распоряжения хуситов распространится на половину Баб-эль-Мандебского пролива (соединяет Красное море и Аденский залив).

Боевики йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) атаковали торговые и военные суда западных стран после ввода подразделений ЦАХАЛ в сектор Газа. Лидеры «Ансар Алла» отметили, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока Армия обороны Израиля не будет выведена из анклава.