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В Кремле отреагировали на отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Россия уважает решение Аргентины по отказу от участия в БРИКС. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого передает ТАСС.

«Новая аргентинская администрация заявила, что на сегодняшний день не видит свою страну в БРИКС. Таков был выбор аргентинских властей и его нужно, конечно, уважать. Но по своему политическому и экономическому весу это государство, безусловно, достойно быть участником нашего объединения», — сказал Ушаков.

15 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что приглашение Аргентине присоединиться к БРИКС остается в силе, несмотря на отказ Буэнос-Айреса стать членом объединения.

В конце декабря Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления.

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После этого группа из 15 оппозиционных депутатов конгресса Аргентины потребовали от правительства президента Хавьера Милея предоставить обоснование решения об отказе от вступления страны в группу БРИКС.

Ранее сообщалось, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС.

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