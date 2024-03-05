Китай определился с торгово-экономической стратегией

Китай продолжит идти по пути открытости внешнему миру
Китай продолжит расширять открытость внешнему миру и будет адаптироваться к международным торгово-экономическим условиям. Об этом говорится в докладе правительства, представленном на открытии 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.
Китай продолжит "на высоком уровне расширять открытость внешнему миру, способствовать достижению взаимной выгоды и обоюдного выигрыша", указывается в докладе.
"Активно адаптируясь к международным торгово-экономическим правилам высокого стандарта, мы будем уверенно расширять открытость на институциональном уровне, повышать эффективность взаимодействия как внутренних, так и внешних рынков и ресурсов, стабилизировать общую ситуацию в сфере внешней торговли и иностранных инвестиций, создавать новые преимущества в области международного экономического сотрудничества и конкуренции", - говорится в документе.