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Китай продолжит идти по пути открытости внешнему миру

Китай продолжит расширять открытость внешнему миру и будет адаптироваться к международным торгово-экономическим условиям. Об этом говорится в докладе правительства, представленном на открытии 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.

Китай определился с торгово-экономической стратегией
© РИА Новости

Китай продолжит "на высоком уровне расширять открытость внешнему миру, способствовать достижению взаимной выгоды и обоюдного выигрыша", указывается в докладе.

"Активно адаптируясь к международным торгово-экономическим правилам высокого стандарта, мы будем уверенно расширять открытость на институциональном уровне, повышать эффективность взаимодействия как внутренних, так и внешних рынков и ресурсов, стабилизировать общую ситуацию в сфере внешней торговли и иностранных инвестиций, создавать новые преимущества в области международного экономического сотрудничества и конкуренции", - говорится в документе.

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