В Британии предупредили о "войне" на Западе из-за антироссийского запрета

Покупатели в Европе и США будут агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий, если Евросоюз запретит российский металл в ближайшие месяцы, сообщает Reuters.

Это спровоцирует рост цен, как было в 2018 году, когда против «Русала» ввели санкции. Гонка за алюминием из стран Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, будет способствовать инфляции для западных компаний в транспортной, упаковочной и строительной отраслях, которые уже сталкиваются с высокими расходами на сырье и заработную плату.

Алюминий теперь является предпочтительным металлом для изготовления широкого спектра деталей для машин. Евросоюз уже несколько месяцев обсуждает ограничительные меры, которые запретят российский алюминий. Новые санкции в отношении алюминия не были включены в его последний пакет, посвященный второй годовщине спецоперации, но ожидается, что ЕС вскоре предложит еще один пакет с новыми запретами на импорт.

По данным Международного института алюминия, в 2023 году на долю ближневосточных производителей пришлось 6,2 миллиона метрических тонн или почти 9% мировых поставок. Примерно два миллиона из них было отправлено в Европу и США. Потеря российского металла оставит Европу с дефицитом около 500 тысяч тонн, часть которого может быть частично компенсирована возобновлением простаивающих мощностей в регионе.

«Ближневосточные поставщики не смогут быстро полностью восполнить дефицит Европы», — заявил Дмитрий Церес из американского трейдера алюминия PerenniAL.

Покупатели алюминия на физическом рынке платят цену Лондонской биржи металлов плюс надбавку для покрытия транспортных и погрузочно-разгрузочных расходов, а также налогов.