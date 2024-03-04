Эксперты объяснили, что стоит за досрочным отказом Болгарии от нефти РФ

С 1 марта Болгария официально прекратила получать нефть из России. Страна имела право до конца 2024 года импортировать морем наше сырье для своего нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Бургасе, но досрочно отказалась от этого права. По факту поставок из России в 2024 году уже не было, а с марта вступил в силу их официальный запрет.

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Официальная причина отказа от поставок - политика. Масла в огонь добавляет, что принадлежит НПЗ российскому ЛУКОЙЛу. А загвоздка в том, что для Южной Европы это предприятие достаточно большое (крупнейший НПЗ на Балканах), мощностью первичной переработки - 9,5 млн тонн. Желать его приобрести или закрыть могли как страны-экспортеры нефти, так и производители топлива.

Проблема даже не в импорте сырья для завода с определенными характеристиками. Как поясняет доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов, по сообщениям болгарской таможни, до 2021 года НПЗ в Бургасе только на 50% работал на российском сорте нефти Urals, остальные 50% приходились на другие сорта.

А как отмечает руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, сейчас НПЗ перерабатывает нефть из Казахстана (КТК, KEBCO) и стран Ближнего Востока, в январе-феврале закупая партии Arab Light, иракской Basrah Light, тунисской Halk El Menzel.

Но завод с начала года потерял право экспортировать значительную часть производимых нефтепродуктов. Одной Болгарии весь возможный объем выпуска товаров с НПЗ не потребить, значит нужно снижать производство. И проблемы с экспортом начались еще в прошлом году. Также в 2023 году владельцев НПЗ инициировались дела по неуплате налогов.

Фактически, российскую компанию всеми силами пытаются выдавить с завода, раз его невозможно просто прибрать к рукам, как сделали в Германии с НПЗ "Роснефти" в Шведте. ЛУКОЙЛ уже сделал заявление, что меняет свою стратегию по отношению к активам Болгарии и рассматривает продажу завода в этой стране, оказавшись в ситуации беспрецедентного давления.

Как отмечает Кондратьев, свободные объемы нефти, подходящие для переработки на заводе в Бургасе, на рынке есть. Главный здесь - вопрос цены, ранее Болгария покупала Urals со скидкой 14-15 долл. за баррель к Brent. Цены на другие сорта выше, например, КТК торгуется со скидкой к Brent в 4 долл. за баррель. А это означает, что маржа завода снизится, а цены для потребителей в Болгарии вырастут, уточняет эксперт.

Дело не в отказе от российской нефти, а в желании конкурентов прибрать к рукам крупное и выгодное предприятие

То есть самой Болгарии такой размен едва ли выгоден. Но рядом есть Турция, которая после введения ЕС эмбарго на закупку нефтепродуктов в России неожиданно стала одним из крупнейших поставщиков топлива в Европу. Для турецких компаний НПЗ в Бургасе - прямой конкурент. А турецкое лобби в Болгарии достаточно сильное, в том числе и в правительстве.

По словам Андрианова, нельзя сбрасывать также со счетов и покупку завода западными мейджорами. Подтверждением этому может послужить новость, что глава минфина Болгарии Асен Василев в рамках поездки в США обсуждал тему покупки-продажи НПЗ в Бургасе. Хотя, по мнению Андрианова, инвестиции в европейскую переработку для американских компаний не самое привлекательное направление вложений. Это обусловлено и продолжающимся давлением на отрасль со стороны "экологического лобби", и высокой конкуренцией со стороны ближневосточных и индийских НПЗ (работающих на относительно дешевой российской нефти).

Но есть нефтяные компании Центральной и Восточной Европы, например польская Orlen, которая уверенно движется на запад и Европы и пока не особо страдает от экоактивистов. Совершить рывок на юг Orlen вполне может.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, покупка НПЗ в Бургасе интересна Азербайджану, по крайней мере, в конце прошлого года об этом говорил глава МИД этой страны в Болгарии.

С точки зрения Кондратьева, среди возможных кандидатов на приобретение НПЗ в Бургасе - азербайджанская SOCAR и казахстанский "КазМунайГаз" (у последнего есть активы в Румынии, и это может стать и стимулом, и препятствием к сделке - если ЕК посчитает концентрацию на рынке слишком высокой).

Схожего мнения придерживается Андрианов, который отмечает, что "КазМунайГаз" активно наращивает присутствие в черноморском регионе, рассчитывая на увеличение пропускной способности нефтепровода КТК с 67 до 83 млн тонн. И объемы для Бургаса он бы нашел (собственно, он уже туда поставляет нефть).

Как видим, желающих приобрести НПЗ в Бургасе может набраться довольно много. А если учитывать, что продавать из-за возникших проблем его будут, скорее всего, не за рыночную цену, то интерес покупателей хорошо объясним. И здесь могут подтянуться не только турецкие, азербайджанские или казахстанские компании, но и игроки из США, Польши или других стран Европы.