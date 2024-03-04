Европа озвучила план использования украинских хранилищ газа с 2025 года

Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года, но продолжит использовать газохранилища страны для размещения европейских запасов газа, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Еврокомиссар заявила, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но ему интересна возможность использования украинской газотранспортной системы, передает ТАСС.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории.