США лишаются золота из-за России

Многие страны доверили США хранение своего золота, однако в последнее время из американских хранилищ стали выводить запасы драгоценного металла, пишет журналист Gold Eagle Кен Сильва. По его словам, государства обеспокоены превращением финансовой системы в оружие после беспрецедентных санкций, введенных против России.

Отмечается, что «значительный процент» центральных банков выразили обеспокоенность по поводу того, как США и их союзники заморозили почти половину золотых и валютных резервов России на $650 млрд. Иностранные власти могли распорядиться перенести свои запасы из Штатов в более безопасные места. по данным Сильвы, около 68% опрошенных банков заявили, что держат золото на территории своей страны, в 2020-м этот показатель составлял 50%.