Криптоэксперт спрогнозировал скорый рост биткоина до $70 тысяч

В ближайшие недели стоимость биткоина побьет исторический рекорд и достигнет $70 тысяч, полагает основатель проекта Smart Blockchain Алекс Райнхардт.

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Эксперт напомнил, что исторический максимум стоимости биткоина зафиксирован 9 ноября 2021 года. Тогда цена главной криптовалюты вплотную подошла к отметке $70 тысяч.

«Можно предположить, что уже в ближайшие недели биткоин может обновить исторический максимум и достигнуть $70 тысяч», - цитирует Райнхарда «Газета.Ru».

При этом он допустил скорое наступление коррекции. Резкий рост биткоина эксперт объяснил страхом упущенный выгоды у инвесторов.